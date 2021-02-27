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  4. Esenyurt’ta kısıtlama günü dolaşan gençler: "Haberimiz yoktu"

Esenyurt’ta kısıtlama günü dolaşan gençler: "Haberimiz yoktu"

27.02.2021 13:16 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta korona virüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili denetim yapan polis, kısıtlama günü neden dışarıda olduğunu sorduğu 3 gençten, "haberimiz yoktu" cevabını aldı.

Esenyurt’ta korona virüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili denetim yapan polis, kısıtlama günü neden dışarıda olduğunu sorduğu 3 gençten, "haberimiz yoktu" cevabını aldı. Yasağa uymayanlara cezai işlem uygulandı.
Esenyurt’ta korona virüse karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gününde denetimlerini artıran polis ekipleri Esenyurt Meydanı’nda tek tek vatandaşları durdurarak neden dışarıda olduklarını sordu. Kısıtlamalara uymayanlar hakkında cezai işlem tutanağı düzenlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan 3 arkadaşın ise neden dışarıda oldukları sorulduğunda "kısıtlamadan haberimiz yoktu" demesi dikkat çekti.
Öte yandan polis araçları ise sık sık dolaşarak kısıtlamaya ilişkin uyarılarda bulundu.

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