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Esenyurt'ta koca dehşetine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi…

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 19:14 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta 2 yıl önce boşanma aşamasında olduğu eşi Şenay Akdoğan'ı aracının içinde ruhsatsız silahıyla kafasına bir el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık İhsan Akdoğan'ın yargılandığı davada mütalaa verildi.

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta 2 yıl önce boşanma aşamasında olduğu eşi Şenay Akdoğan'ı aracının içinde ruhsatsız silahıyla kafasına bir el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık İhsan Akdoğan'ın yargılandığı davada mütalaa verildi. Savcı, sanık Akdoğan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.

SAVCI MÜTALAAASINI AÇIKLADI

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İhsan Akdoğan katıldı. Söz alan duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre Esenyurt'ta 31 Ekim 2017'de meydana gelen olay şöyle oldu: Evli olan sanık İhsan Akdoğan ile Şenay Akdoğan aralarında başlayan geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. 11 Ekim 2017 tarihinde Şenay Akdoğan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak eşinin kendisini telefonla tehdit ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. 31 Ekim 2017 tarihinde de İhsan Akdoğan yolda gördüğü Şenay Akdoğan'ı takip etti. Bir süre sonra Şenay Akdoğan aracı ile bir marketin önüne durdu. İhsan Akdoğan da aracı ile Şenay Akdoğan'ın aracına yanaştı. İhsan Akdoğan ardından da ele geçirilemeyen silah ile şoför koltuğunda oturan Şenay Akdoğan'ın baş kısmına bir el ateş ederek öldürdü, ardından da aracı ile olay yerinden ayrıldı. Savcı mütalaada, sanık İhsan Akdoğan'ın delil olmaması nedeniyle tehdit suçundan beraatini talep etti. Mütalaada Sanık İhsan Akdoğan'ın “Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapsi istendi.

EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Şikâyetçi Avukatı mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın maktulü tasarlayarak öldürdüğünü, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık ve avukatı da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Duruşma sanık ve sanık avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.

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