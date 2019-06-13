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Esenyurt’ta kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıpa kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 13:48 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta kocası tarafından öldürülüp yatak odasına kapatılan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.İncirtepe Mahallesi’nde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen ve odaya kilitlenen Elif Özden Uzun’un cenazesi olay yerindeki ilk inceleme sonrasında Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Esenyurt’ta kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıpa kaldırıldı

Esenyurt’ta kocası tarafından öldürülüp yatak odasına kapatılan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İncirtepe Mahallesi’nde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen ve odaya kilitlenen Elif Özden Uzun’un cenazesi olay yerindeki ilk inceleme sonrasında Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı Erhan Uzun’un ise olaydan sonra kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri katil zanlısını ararken komşuları ise yaşanan olay sonrası büyük şok yaşadı. Elif Özden Uzun’un komşusu hiç kavga sesi duymadıklarını ve çiftin aralarının iyi olduğunu düşündüklerini söyledi.

Esenyurt’ta kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıpa kaldırıldı

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