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Esenyurt'ta konut mağdurları eylem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 17:48 | Son Güncelleme

ESENYURT’ta yer alan bir inşaat projesinden satın aldıkları evlerin inşaatının durdurulmasından dolayı mağdur olduklarını iddia eden bir grup, şantiye alanında toplanarak protesto eylemi düzenledi.

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT’ta yer alan bir inşaat projesinden satın aldıkları evlerin inşaatının durdurulmasından dolayı mağdur olduklarını iddia eden bir grup, şantiye alanında toplanarak protesto eylemi düzenledi.

Esenyurt'taki şantiye alanında toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, sloganlar atarak firma sahibini protesto etti. Ayrıca yetkililere seslenen mağdurlar, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istediler.

İnşaatlardan birine çıkan bir kişiyi polis ekipleri aşağı inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan vatandaşın dalgın bir anından faydalanan ekipler, onu yakalayarak aşağı indirdi. Adı öğrenilemeyen vatandaş, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Vatandaş, polis tarafından götürülürken, ‘’Ben evimi istiyorum başka bir şey değil. Herkes evinin peşinde burada’’ şeklinde konuştu. Bu arada tedbir amaçlı olarak inşaat alanında ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekledi.

Projede mağdur olduğunu iddia eden vatandaşlardan biri, "Mağdurlarız, burada 4-5 bin aile mağdur. 2012 yılında bize sunulan projeyi bizler maket üzerinden kabul ettik. Bizleri resmen mağdur etti. Bize tutarsız açıklamalar yapıyor. Bizden para talep ediliyor. Biz bu parayı veremiyoruz. İnsanlar buradan aldıkları kira yardımıyla kiralarını ödüyorlardı. İnsanlar kiralarını ödeyemeyecek durumda. Çoğu arkadaşımız icralık durumdalar. Biz mağduruz devletin bize yardım etmesini istiyoruz’’ diye konuştu.

Grup eylemin ardından olaysız dağıldı.

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