Esenyurt’ta korkutan yangın

Esenyurt’da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Olay, Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının alevleri tüm çatıyı sardı. Bina sakinleri apar topar sokağa inerken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın anı ise cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

“Yangının sıcaklığı bize kadar geliyordu”

Yangının görgü tanıklarından birisi olan Refik Güneş, “Camı açtık, bina alevler içerisinde. Yangının sıcaklığı bize kadar geliyordu. Karşı binadakiler yangının farkında değildi, sonradan fark ettiler. Ama diğer binadakiler fark ettiler. Daha sonra bağıra bağıra aşağı indiler. Çok şükür herhangi bir yaralı yok” dedi.

