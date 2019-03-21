Esenyurt’ta korkutan yangın

İstanbul Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın giriş katında elektrik sobası yüzünden çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek fenalaştı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangında odada mahsur kalan küçük yaştaki çocukları çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Esenyurt Tahtakale Mahallesi 1000. Sokak üzerinde 4 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, daire içerisinde kalan yabancı uyruklu aile ısınmak amacıyla elektrik sobasını çalıştırdı. Bir süre sonra uyuyakalan anne ve beraberindeki 4 çocuğu daire içerisinden dumanların yükselmeye başlamasıyla paniğe kapıldı. İçeride bulunan ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu anne yanına 2 çocuğunu alarak dışarıya çıktı. Dumanların artması üzerine fenalaşan kadını gören vatandaşlar duruma müdahale etti. Dumanların yükseldiği daireye giren bir vatandaş içeride mahsur kalan küçük yaştaki 2 küçük çocuğu alevlerin arasından alarak kurtardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Avcılar ve Esenyurt İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen anne ve çocukları sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulansla çevredeki en yakın hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen aile fertlerinin kısa süreli şok yaşadığı öğrenildi.