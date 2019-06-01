HABER

Esenyurt’ta korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 15:37 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir sanayi sitesinde bulunan fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Esenyurt’ta bir sanayi sitesinde bulunan fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Otobüslere klima paneli ürettiği belirtilen fabrikanın deposunda çıkan yangın otoparkta bulunan otobüslere sıçradı. Yangında fabrika ve içeride bulunan 2 otobüste maddi hasar meydana geldi.
Yangın, öğle saatlerinde Esenyurt Evren Oto Sanayi Sitesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın büyüyerek fabrikanın otoparkında bulunan otobüslere sıçradı. Yangını gören iş yeri sahipleri durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken otoparkta bulunan iki otobüste ve fabrikanın depo bölümünde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangını gören Dadaş Aras isimli vatandaş yangının ilk olarak depo bölümünde çıktığını ancak daha sonra otoparkta bulunan otobüslere sıçradığını belirtti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının otoparkta bulunan diğer otobüslere sıçramaması olası bir faciayı önledi.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
TEM'in Bolu Dağı geçişinde akıcı tatil yoğunluğu (2)TEM'in Bolu Dağı geçişinde akıcı tatil yoğunluğu (2)
Otomobil çarpması sonucu 2 kadın ağır yaralandıOtomobil çarpması sonucu 2 kadın ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.