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  4. Esenyurt’ta korkutan yangın: 2 çocuk kurtarıldı

Esenyurt’ta korkutan yangın: 2 çocuk kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta 3 katlı binada çıkan yangında, evde yalnız olan 8 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğu vatandaşlar ağaca çıkarak kurtardı.

Esenyurt’ta 3 katlı binada çıkan yangında, evde yalnız olan 8 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğu vatandaşlar ağaca çıkarak kurtardı. Yaşanan panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yangın, sabah 09.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evde o sırada yalnız olan 8 ile 12 yaşlarındaki 2 çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 çocuğu hastaneye götürdü. İtfaiye ekipleri alevli şekilde devam eden yangını yaklaşık 1 saat içerisinde söndürdü. Yaşanan panik anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çocukları ağaca tırmanarak kurtardığını söyleyen bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Yukarı çıktım çelik kapıyı açtım sonra duman çok olunca tekrar aşağıya indim. Ağaca çıktık 2 arkadaş ile beraber 2 çocuğu kurtardık. Ambulans çocukları hastaneye götürdü" dedi.

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