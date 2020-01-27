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Esenyurt'ta korkutan yangın: 5'i çocuk 10 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 22:47 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 5'i çocuk 10 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1859 Sokak'ta henüz bilinmeyen bir sebepten çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sokağa gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Dumanların alt katları sarması sebebiyle dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar, merdiven aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5'i çocuk 10 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
Mahsur kalanlara yardım eden Muhammet Solmadı, "Ben karşı dairede oturuyorken bağrışmaları duydum pencereye çıktık, baktık duman çıkıyor. Dışarıya koştuk girişteki aileler dışarıya çıktı. Hemen dumanlar üst katları sardı. Çatı katındaki dairede olanlar mahsur kaldılar, dumandan çıkamıyorlardı dışarı. Küçük çocuklar da vardı. Yan dairede Suriyeliler vardı, onların dairede çok yoktu duman. Ailelere bağırdık Suriyeliler'in daireye gitmeleri için. Biz duman olmayan daireye yönlendirdik itfaiye de merdivenle yardım ettiler." dedi.
(FOTOĞRAF)

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