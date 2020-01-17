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  4. Esenyurt’ta korkutan yangın, çocukları vatandaşlar kurtardı

Esenyurt’ta korkutan yangın, çocukları vatandaşlar kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta 3 katlı bir binanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Esenyurt’ta 3 katlı bir binanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Esenyurt’ta 3 katlı bir binanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Vatandaşların çocukları kurtarmak için binanı önündeki apartmana tırmandığı öğrenildi. Korkuya neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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