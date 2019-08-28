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Esenyurt'ta korsan gösteriden gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 10:33 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta  HDP’nin Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını ve İstanbul’da yapılan operasyonları bahane ederek  korsan gösteri yapan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta HDP’nin Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını ve İstanbul’da yapılan operasyonları bahane ederek korsan gösteri yapan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri Esenyurt'ta operasyon düzenleyerek HDP’nin Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını ve İstanbul’da yapılan operasyonları bahane ederek korsan gösteri yapan 9 kişiyi gözaltına almıştı. Vatan Caddesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli önceki gün adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 1’i savcılıktan olmak üzere toplam 2 kişi serbest bırakıldı. TEM ekiplerinin yaptığı operasyon ve aramalar polis kameraları tarafından kaydedildi.

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