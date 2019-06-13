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Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 14:53 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta kötü kokular gelen eve giren polis, vahşice öldürülmüş bir kadına ait ceset buldu.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta kötü kokular gelen eve giren polis, vahşice öldürülmüş bir kadına ait ceset buldu.
Esenyurt İnönü Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine durum polise bildirildi. Zile basılmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir yardımıyla içeriye girildi. Daireye giren polis, kapısı kilitli olada elleri iple bağlanmış ve vücudunda darp izleri bulunan kadına ait ceset ile karşılaştı. Cesedin Elif Uzun adlı kadına ait olduğu belirlendi. Kadının dini nikahla yaşadığı belirtilen ve kayıplara karışan kişi tarafından öldürülmüş olabileceği kaydedilirken polisin cinayetle ilgili araştırması sürüyor. Elif Uzun'un 8 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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