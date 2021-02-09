HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt’ta küfürleşme kavgası: Çocukluk arkadaşını öldürdü

Esenyurt’ta küfürleşme kavgası: Çocukluk arkadaşını öldürdü

09.02.2021 23:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta bir genç, küfürleştiği çocukluk arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Esenyurt’ta bir genç, küfürleştiği çocukluk arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ölen gencin fotoğraf çektiği arabanın camında, “Ben en azından katilimi tanıyorum” yazısı dikkat çekti.
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta meydana geldi. İddialara göre, Berat Çağlak (19) isimli genç olaydan iki gün önce küfürleştiği iddiasıyla kavga ettiği çocukluk arkadaşı 17 yaşındaki U.T. İle sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan arbede de Çağlak çocukluk arkadaşı U.T’nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çağlak, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı
Çağlak’ı öldüren çocukluk arkadaşı polisin çalışmasıyla kıskıvrak yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan olay sonrası Çağlak’ın ölmeden kısa süre önce çektirdiği fotoğrafında arkasında bulunan arabanın camında, “Katilimin kim olduğunu biliyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir yürekte kir kim vurduya gideceksin” yazması dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Trafik kazası yapan kızını göremeyince sinir krizi geçirdiTrafik kazası yapan kızını göremeyince sinir krizi geçirdi
Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açıkladı: İşte madde madde Türkiye'nin uzay programı

Erdoğan açıkladı: İşte madde madde Türkiye'nin uzay programı

11 ay boyunca istismar edildiğini açıkladı

11 ay boyunca istismar edildiğini açıkladı

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Gram altın 450 TL'yi görebilir

Gram altın 450 TL'yi görebilir

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

Trafik kazası yapan kızını göremeyince sinir krizi geçirdi

Trafik kazası yapan kızını göremeyince sinir krizi geçirdi

Akhisar'da işçi lojmanında yangın: 1 ölü, 2 yaralı

İşçi lojmanında yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman’da Türk vatandaşları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman’da Türk vatandaşları ile bir araya geldi

'Jigolo olmak ister misiniz?' diyerek 100 erkeği dolandırdılar! Flaş gelişme

'Jigolo olmak ister misiniz?' diyerek 100 erkeği dolandırdılar! Flaş gelişme

Türkiye Uzay Ajansı'nın logosu görücüye çıktı

Türkiye Uzay Ajansı'nın logosu görücüye çıktı

Metruk binada kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

Metruk binada kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.