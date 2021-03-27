Esenyurt’ta kumarhaneye baskın: 15 kişiye 52 bin lira ceza kesildi

Esenyurt’ta korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis, daha öncede mühürlenen iş yerinde kumar oynayan 15 kişiye toplam 52 bin 35 lira para cezası kesti.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sık sık denetim yapan ilçe emniyet müdürü ekipleri dün akşam Osmangazi Mahallesinde daha önce mühürlenen bir iş yerinde kumar oynandığı tespit etti. Ekipler içeriye girdiğinde 15 kişinin tedbirleri hiçe sayarak kumar oynadığını gördü. Yapılan çalışmalar kapsamında iş yerinin daha önce de mühürlendiği ve mührün sökülerek içeride faaliyet gösterdiğini tespit etti. İl Hıfzıssıhha kanunu ve 5 326 sayılı kanun kabahatler kanununa muhalefetten toplam 15 kişiye toplam 52 bin 35 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ise mühür fekki yapılmaktan adli işlem yapıldı. İş yeri ise zabıtalar tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

