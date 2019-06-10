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Esenyurt'ta Laf Atma Kavgası Kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 10:05 | Son Güncelleme

* Polis biber gazıyla müdahale etti Ersan SAN İstanbul DHA- ESENYURT'ta "laf atma" nedeniyle çıkan kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti.

* Polis biber gazıyla müdahale etti Ersan SAN İstanbul DHA- ESENYURT'ta "laf atma" nedeniyle çıkan kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti. Olay, Esenyurt Merkez Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda geçen hafta Çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen grup ile akaryakıt istasyonu önünde duran grup arasında 2 kadına laf atma nedeniyle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı akaryakıt istasyonu çalışanları ayırmak istedi. Ancak çalışanlar da saldırıya uğrayınca onlar da kavgaya dahil oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kalabalık ile polis arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı kullandı ve 3 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, kavgada yüzüne aldığı yumruk darbesi ile yaralanan akaryakıt istasyonu çalışanı özel hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kavga ise güvenlik kamerası kamerasına yansıdı.

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