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ESENYURT'TA MADDE BAĞIMLISI GENÇ, ANNEANNESİNİ BIÇAKLA REHİN ALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 18:59 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Cem K.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)
Esenyurt'ta, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Cem K. (19)'nin, kendisine para vermek istemeyen anneannesini bıçakla rehin aldığı iddia edildi. Polisin, bir saat süren çabalarının ardından ikna edilen genç, gözaltına alındı.
Olay, Yeşilkent Mahallesi, 1299 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Anne ve babası bir süredir ayrı olan, 19 yaşındaki Cem K., bir süredir dedesi ve anneannesi ile yaşıyordu. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen gencin dede ve anneannesinden düzenli olarak para istediği ve bugün anneannesinin kendisine para vermek istememesi üzerine madde krizine girdiği ileri sürüldü. Yaşadıkları evde bıçakla anneannesini rehin aldığı iddia edilen genç, mahalle sakinleri tarafından fark edilince polise ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Madde krizindeki genç, etrafa küfür ve tehditler savururken, anneannesini yaklaşık bir saat rehin tuttu. Polis ekiplerinin yoğun çabalarıyla ikna edilen Cem K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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- Madde bağımlısı gencin gözaltına alınması (Vatandaş kamerası)
- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

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