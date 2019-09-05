Esenyurt'ta mahallelinin okul eylemi

Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta 2 sene önce yapımı tamamlanan ancak velilerin iddiasına göre, yüksek gerilim hatları nedeniyle açılmayan Garanti Koza İlkokulu'na başka okuldan 10 sınıf tahsis edileceğini öğrenen veliler, okul önünde eylem yaptı. Velileri dinleyen Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, okulun Pazartesi günü açılacağını ve buraya mahalledeki öğrencilerin kayıt olacağını söyledi. Karagül, bir velinin yüksek gerilim hatlarını sorması üzerine, "Ben bu riski alarak, kaymakam oluruyla bu okulu faaliyete geçiriyorum” diye konuştu.

Esenyurt’ta bulunan Selahattin Eyyübi Mahallesinde 2 sene önce yapılan okul binasına iddiaya göre, üzerinden geçen yüksek gerilim hattı sebebiyle müfettişler açılış izni vermedi. Buna rağmen Örnek mahallesinde bulunan Örnek İlkokulu, binayı ek bina olarak kullanmaya başlayıp bünyesindeki bazı sınıfları bu binaya taşıdı. Mahalle sakinleri, gerilim hattı sebebiyle açılmasına izin verilmediğini öne sürdükleri binada, başka okulun öğrencilerinin eğitim görmesine tepki göstermek için okul binası önünde toplandı.