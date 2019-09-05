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Esenyurt'ta mahallelinin okul eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta 2 sene önce yapımı tamamlanan ancak velilerin iddiasına göre, yüksek gerilim hatları nedeniyle açılmayan Garanti Koza İlkokulu'na başka okuldan 10 sınıf tahsis edileceğini öğrenen veliler, okul önünde eylem yaptı.

Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta 2 sene önce yapımı tamamlanan ancak velilerin iddiasına göre, yüksek gerilim hatları nedeniyle açılmayan Garanti Koza İlkokulu'na başka okuldan 10 sınıf tahsis edileceğini öğrenen veliler, okul önünde eylem yaptı. Velileri dinleyen Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, okulun Pazartesi günü açılacağını ve buraya mahalledeki öğrencilerin kayıt olacağını söyledi. Karagül, bir velinin yüksek gerilim hatlarını sorması üzerine, "Ben bu riski alarak, kaymakam oluruyla bu okulu faaliyete geçiriyorum” diye konuştu.

Esenyurt’ta bulunan Selahattin Eyyübi Mahallesinde 2 sene önce yapılan okul binasına iddiaya göre, üzerinden geçen yüksek gerilim hattı sebebiyle müfettişler açılış izni vermedi. Buna rağmen Örnek mahallesinde bulunan Örnek İlkokulu, binayı ek bina olarak kullanmaya başlayıp bünyesindeki bazı sınıfları bu binaya taşıdı. Mahalle sakinleri, gerilim hattı sebebiyle açılmasına izin verilmediğini öne sürdükleri binada, başka okulun öğrencilerinin eğitim görmesine tepki göstermek için okul binası önünde toplandı.

“10 SINIF BAŞKA OKULDAN BURAYA GETİRİLİYOR”

Mahalle sakinlerinden Ceylan Yılmaz, "Milli eğitime gidiyorum hiçbir şekilde cevap alamıyorum. Büyükşehir belediyesine gittim cevap alamadım. Sadece bana denilen şu büyük elektrik direkleri olduğu için okul açılmıyor. Açılmıyorsa niye 10 tane sınıf yukarıdaki okuldan alınıp buraya getiriliyor. Ben burada oturuyorum 500-600 lira kira ödüyorum. Servis parası 500 lira ben nereden getirip ödeyeceğim. Ben yanlış bir şey istemiyorum hakkımı istiyorum.” dedi.

“ONLAR İÇİN DE AYNI TEHLİKE SÖZ KONUSU”

CİMER’e başvurduğunu ve açıklamanın bugün yapıldığını belirten bir veli ise "Denetimler yapılmış müfettişler tarafından, bu okulda sadece 10 derslik açılacakmış gerisi açılmayacakmış ama detayı neti belli değil. Gayri resmi açıklamalar ise yüksek gerilim hattı sebebiyle ama çevresinde aktifte oturan bir sürü mahalleli var. Gençler çocuklar var. 10 tane sınıf açılacak onlar için de aynı tehlike söz konusu değil mi?” diye konuştu.

KAYMAKAM: OKUL PAZARTESİ GÜNÜ FAALİYETE GEÇECEK

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül de okul binasının önüne gelerek vatandaşları dinledi. Kaymakam Karagül, okulun faaliyete geçip Selahattin Eyyübi mahallesindeki öğrencilerin kayıt olacağını söyledi. Vural, “Pazartesi günü bu okulun her sınıfı faaliyete geçip açılacak. Bunların (direklerin) kaydırılması bu esnada yapılacak.” dedi. Karagül, bir velinin yüksek gerilim hatlarını sorması üzerine, “Ben bu riski alarak, kaymakam oluruyla bu okulu faaliyete geçiriyorum” diye konuştu.

Mahalle sakinleri kaymakamın konuşmasının ardından okul önünden olaysız bir şekilde ayrıldı.

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