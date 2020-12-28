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Esenyurt’ta minibüste yine aynı manzara

28.12.2020 10:11 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta haftanın ilk iş gününde trafik polisleri tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uygulamada, tıka basa dolu çıkan bir minibüse 3 bin 150 lira cezai yaptırım tutanağı tutuldu.Esenyurt’ta sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Uygulama Ekipler Amirliği tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik korona virüs salgınını önleme amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Esenyurt’ta haftanın ilk iş gününde trafik polisleri tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uygulamada, tıka basa dolu çıkan bir minibüse 3 bin 150 lira cezai yaptırım tutanağı tutuldu.
Esenyurt’ta sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Uygulama Ekipler Amirliği tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik korona virüs salgınını önleme amacıyla denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde sosyal mesafesiz bir şekilde tıka basa yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

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