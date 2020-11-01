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  4. Esenyurt’ta mobilya atölyesinden yükselen dumanlar paniğe neden oldu

Esenyurt’ta mobilya atölyesinden yükselen dumanlar paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 08:09 | Son Güncelleme

Esenyurt’taki bir mobilya atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Esenyurt’taki bir mobilya atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.
Olay, bugün saat 07.00 sıralarında Esenyurt Fatih mahallesinde yaşandı. Fatih mahallesinde bulunan iki katlı bir mobilya atölyesinde çıkan yangın atölye içinde aşırı yanıcı maddeler olması sebebiyle paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekini sevk edildi. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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