Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın (1)

Ersan SAN\/\u0130STANBUL (DHA) ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 G\u00f6renlerin i\u00e7ini \u0131s\u0131tan anlar! Sevimli k\u00f6pek, ara\u00e7lar\u0131 durdurup...\u0130BB'de deprem! 6 ay i\u00e7inde ikinci istifaFET\u00d6 \u015f\u00fcphelisi kad\u0131n jandarmadan ka\u00e7amad\u0131
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