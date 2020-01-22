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  4. Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın (1)

Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 20:08 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Ersan SAN/İSTANBUL (DHA) ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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