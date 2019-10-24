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ESENYURT'TA MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

*Kaza anı kamerada  Esenyurt'ta kapkaç yaparak kaçmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i trafik kazasında öldü.

*Kaza anı kamerada

Esenyurt'ta kapkaç yaparak kaçmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i trafik kazasında öldü.
Olay saat 08.40'ta Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Özgül isimli bir kadın telefonuyla mesajlaştığı sırada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi tarafından kapkaça uğradı. Songül Özgül'ün elindeki telefonu alarak motosikletle olay yerinden kaçmaya çalışan kapkaççılara çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Olayı gören Hakan K. aracıyla kapkaççıların peşine düştü. Kovalamaca sırasında aracıyla ters yöne giren Hakan K. ters istikamette kaçmaya çalışan kapkaççıların kullandığı motosiklete çarptı.

1 KAPKAÇÇI ÖLDÜ
Servis minibüsü ve Hakan K.'nın aracı arasında sıkışan kapkaççılardan Abdullah Akanöz (17) yaralanırken Emrah Yüksel (17) ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansa çevrede bulunan hastaneye kaldırılan yaralı kapkaççılardan motosiklet sürücüsü Emrah Yüksel hayatını kaybetti. Polis, motosiklete otomobiliyle çarpan Hakan K.'yi ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.
Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde motosikletle ters yönden gelen kapkaççıların servis minibüsüne çarpması gözüküyor.

Görüntü dökümü:
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-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ
-Kaza anı
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Kaza yerinden
-Songül Özgül röportaj
-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Emrah Yüksel'in fotoğrafı
-Akanöz'ün fotoğrafı
-Diğer görüntüler

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