Esenyurt'ta öğrenciye gaspçı bıçağı

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) ESENYURT'TA okuldan çıkan lise öğrencisi Emre Ş. para isteyen kişiye direnince bacağından bıçaklandı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi okul çıkışında Esenyurt Anadolu Lisesi'ne giden 15 yaşındaki Emre Ş.'nin yolunu kesti. Öğrencinin harçlığını isteyen gaspçı, parayı vermemekte direnen liseliyi bacağından bıçakladı. Parayı alamayan bıçaklı saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı Emre Ş.'nin yardımına diğer öğrenciler koştu. Emre Ş.'nin bacağına kemerle turnike yaparak, kan kaybetmesini önleyen öğrenciler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Emre Ş. ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerindeki incelemelerinin ardından kaçan bıçaklı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

