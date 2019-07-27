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Esenyurt’ta okul çatısında paniğe yol açan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 18:04 | Son Güncelleme

Esenyurt Siteler İlkokulunun çatısında tadilat sırasında yangın çıktı.

Esenyurt’ta okul çatısında paniğe yol açan yangın

Esenyurt Siteler İlkokulunun çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan çatıdaki yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın havadan görüntülenirken yangının çıktığı anlarda çatıda bulunan bir kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Esenyurt Siteler İlkokulu çatısında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre tadilat sırasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında çatıda bulunan bir kişi çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarılırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler okulun ek binasına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Öte yandan yangın anı drone ile havadan görüntülendi. Yangın çıktığı sırada orada bulunan vatandaşlar "Yangın bir anda çıktı. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi. Çatı alevler içinde kaldı" ifadesini kullanarak olay anını anlattı. Yangının ardından okulun çatısı ve bir kısmı tamamen küle döndü. Yangın esnasında çatıda bulunan işçinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta okul çatısında paniğe yol açan yangın

Esenyurt’ta okul çatısında paniğe yol açan yangın

Esenyurt’ta okul çatısında paniğe yol açan yangın

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