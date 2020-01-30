HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'ta otomobilde unutulan küçük Sena'nın zor anları

Esenyurt'ta otomobilde unutulan küçük Sena'nın zor anları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta hastaneye giden annesinin otomobilde kilitli bıraktığı 3 yaşındaki Suriyeli Sena polisi alarma geçirdi.

Ersan SAN / İSTANBUL (DHA) ESENYURT'ta hastaneye giden annesinin otomobilde kilitli bıraktığı 3 yaşındaki Suriyeli Sena polisi alarma geçirdi. Büyük korku yaşayan ve ağlayan Sena'yı bir süre sonra olay yerine gelen annesi araçtan çıkardı.
Olay, Esenyurt Merkez Mahallesi'nde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 yaşındaki Suriyeli Sena'nın annesi küçük çocuğu otomobilde kilitleyerek, hastaneye gitti. Küçük çocuk bir süre sonra ağlamaya başladı. Çocuğun ağladığını fark edenler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yine Suriyeli olduğu öğrenilen bir kadından çocukla iletişim kurması için yardım istedi. Küçük çocukla iletişime geçen kadın kilitli kapının mandalını kaldırmasını istedi ancak girişimleri başarısız oldu. Kısa süre sonra küçük Sena'nın annesi olay yerine geldi. Kapıyı açan anne Sena'ya sarıldı. Yaklaşık 20 dakika araçta kilitli kalan küçük Sena olay nedeniyle gözyaşı dökerken büyük korku yaşadı. Öte yandan anne ve çocuğun kısa süre önce Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Ev kiralarını yüzde yüz arttırmışlardı! Flaş gelişmeEv kiralarını yüzde yüz arttırmışlardı! Flaş gelişme
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Sokak ortasında karısını dövüp evlerini ateşe verdi

Sokak ortasında karısını dövüp evlerini ateşe verdi

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Koca Yusuf' Wuhan'daki Türkler için havalanacak

Wuhan'daki Türkler için havalanacak

6.8 büyüklüğündeki deprem anında hayvanların panik anı kamerada

Deprem anında hayvanların panik anı böyle görüntülendi!

Eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı, iş yerinde intihar etti

Eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı, iş yerinde intihar etti

Deprem sonrası Elazığ'da kiraları yüzde yüz arttırmışlardı! Son dakika gelişmesi

Ev kiralarını yüzde yüz arttırmışlardı! Flaş gelişme

Mansur Yavaş'ın Fatma Şahin'e açtığı tazminat davasına mahkemeden ret

Yavaş'ın tazminat davasına mahkemeden ret!

Ankara'da 20 sokak hayvanının zehirlenerek öldürülmesine tepki

6 köpek ve 14 güvercini zehirlediler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.