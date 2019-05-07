ESENYURT'TA PİTBULL DEHŞETİ

Bir yıldır yaptığı işte tüm Türkiye’den sipariş alıyor

Bir yıldır yaptığı işte tüm Türkiye’den sipariş alıyor

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA Esenyurt'ta 2 köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu kolundan yaralandı. Çocuğun sesini duyarak sokağa çıkan mahalleli çocuğu kurtarmak için seferber olurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Örnek Mahallesi'nde pazar akşamı saat 23.00 sıralarında arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Saadet Demir sokakta bulunan pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Köpekler, can havliyle sokakta bulunan bir aracın altına saklanan küçük kızın vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı. Çocuğun çığlıklarını duyan mahalleli sokağa çıkarak, çocuğu köpeklerden kurtardı. Kolunda derin ısırık izi olan küçük kız, ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köpeklerin sahibi Sayinur Muştur ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Küçük kızın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan köpeklerin saldırısına uğrayan küçük kızın sokakta bulunan aracın altına girmesi ve köpeklerden kurtulmaya çalışması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun altına giren kıza 2 köpek saldırıyor. Daha sonra buraya gelen bir kadın köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyor. Çığlıkları duyan mahalleli çocuğu kurtarmak için yalın ayak sokağa çıkıyor. Sokağa çıkanlar ilk müdahalede bulunan kadınla birlikte köpekleri küçük kızdan uzaklaştırıyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Küçük kızın sokakta durması

-Köpeklerin kıza yönelmeleri

-Kızın kamyonun altına kaçması

-Köpeklerden birinin küçük kıza saldırması

-Bir kadının köpekleri uzaklaştırmaya çalışması

-Yalın ayak evden çıkarak kızı köpeklerden kurtarmaya koşanlar

-Köpeklerin uzaklaştırılması

(CEP TELEFONU)

-Sokakta toplanan mahalleli

(AKTÜEL)

-Köpeklerin saldırısının olduğu sokak

-Babasının kucağında hastaneye getirilen kız

-Kolundaki yara

-Gözaltına alınan köpeklerin sahibi kadının sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Genel ve detaylar

