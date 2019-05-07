HABER

ESENYURT'TA PİTBULL DEHŞETİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

- Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan küçük kızı mahalle sakinleri kurtardı.

- Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan küçük kızı mahalle sakinleri kurtardı.
- Dehşet dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta 2 köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu kolundan yaralandı. Çocuğun sesini duyarak sokağa çıkan mahalleli çocuğu kurtarmak için seferber olurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Örnek Mahallesi'nde pazar akşamı saat 23.00 sıralarında arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Saadet Demir sokakta bulunan pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Köpekler, can havliyle sokakta bulunan bir aracın altına saklanan küçük kızın vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı. Çocuğun çığlıklarını duyan mahalleli sokağa çıkarak, çocuğu köpeklerden kurtardı. Kolunda derin ısırık izi olan küçük kız, ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köpeklerin sahibi Sayinur Muştur ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Küçük kızın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA
Öte yandan köpeklerin saldırısına uğrayan küçük kızın sokakta bulunan aracın altına girmesi ve köpeklerden kurtulmaya çalışması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun altına giren kıza 2 köpek saldırıyor. Daha sonra buraya gelen bir kadın köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyor. Çığlıkları duyan mahalleli çocuğu kurtarmak için yalın ayak sokağa çıkıyor. Sokağa çıkanlar ilk müdahalede bulunan kadınla birlikte köpekleri küçük kızdan uzaklaştırıyor.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Küçük kızın sokakta durması
-Köpeklerin kıza yönelmeleri
-Kızın kamyonun altına kaçması
-Köpeklerden birinin küçük kıza saldırması
-Bir kadının köpekleri uzaklaştırmaya çalışması
-Yalın ayak evden çıkarak kızı köpeklerden kurtarmaya koşanlar
-Köpeklerin uzaklaştırılması
(CEP TELEFONU)
-Sokakta toplanan mahalleli
(AKTÜEL)
-Köpeklerin saldırısının olduğu sokak
-Babasının kucağında hastaneye getirilen kız
-Kolundaki yara
-Gözaltına alınan köpeklerin sahibi kadının sağlık kontrolünden geçirilmesi
-Genel ve detaylar

Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor
Bir yıldır yaptığı işte tüm Türkiye’den sipariş alıyorBir yıldır yaptığı işte tüm Türkiye’den sipariş alıyor
Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybettiSaldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleo vera jelinden yaptığı parfümle radyasyonu yok etti!

60 liraya satıyor! Öyle bir buluşa imza attı ki...

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Diyarbakır'da PKK operasyonu! 3 kış sığınağı imha edildi

Hepsini burada saklamışlar! Bir bir imha ettiler

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

TSK'den sınır ötesine hava harekatı

TSK'den sınır ötesine hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.