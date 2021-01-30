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Esenyurt’ta plastik fabrikası alev alev yandı

30.01.2021 01:55 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta bulunan plastik fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı.

Esenyurt’ta bulunan plastik fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Olay, gece saat 00.00 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz 1584. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek fabrikayı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Fabrika işçileri yangına müdahale etmek için seferber oldu
Haberi duyan fabrika işçileri koşarak yangının çıktığı fabrikaya geldi. İşçiler yangının daha da büyümesini engelleyebilmek için, fabrika çevresinde bulunan plastik sandalyeleri hızla olay yerinden uzağa taşıdı. Şiddetli rüzgar yangının büyümesine yol açtı. Yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve fabrikayı tamamen sardı. Alevler gökyüzünde çevre ilçelerden görülebilecek boyutlara ulaştı.
Can kaybı ve yaralı yok
Edinilen bilgilere göre yangının çıktığı esnada fabrikada herhangi bir işçi bulunmuyordu. İşçinin bulunmaması da olası facianın önüne geçti.
İtfaiye ekipleri 1 buçuk saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler devam ediyor.

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