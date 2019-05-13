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ESENYURT'TA "POLİSİZ" DİYEREK PARA VE TELEFONUNU GASP ETTİLER  

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 16:17 | Son Güncelleme

  Esenyurt'ta otobüs firması görevlisi günlük bilet hasılatını bankamatiğe yatırırken polis olduklarını söyleyen ellerinde telsiz bulunan 3 kişi tarafından  kaçırılarak soyuldu.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
Esenyurt'ta otobüs firması görevlisi günlük bilet hasılatını bankamatiğe yatırırken polis olduklarını söyleyen ellerinde telsiz bulunan 3 kişi tarafından kaçırılarak soyuldu. Ellerine plastik kelepçe taktıkları kişinin üzerindeki para ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler yakalandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrolle serbest bırakılırken diğer 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İncirtepe Mahallesi, 242. sokak üzerinde 4 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen olay edinilen bilgilere göre şöyle gelişti; Şehirlerarası otobüs firmasının yazıhanesinde çalışan H.K.(29) saat 00.30 sıralarında iş yerini kapatarak günlük hasılatı bankaya yatırmak üzere 300 metre uzaktaki bankamatiğe doğru yöneldi. Günlük hasılat olan 3 bin 890 lirayı, bankamatikteki şirket hesabına yatıracağı H.K.'nin yanına gelen 3 kişi, polis olduklarını söyleyerek onu zorla otomobile bindirdi. Şüpheliler H.K.'nın ellerini plastik kelepçeyle bağladıktan sonra üzerinde bulunan 2 bin TL ve bankamatiğe yatacak 3 bin 890 lira ile gasp etti. Mağdur H.K.'nın ifadesine göre şüpheliler daha sonra sözde telefonla amirleriyle konuşuyormuş gibi yaparak "Amirim bu doğru söylemiyor. Biz gereğini yapıyoruz." dedikten sonra H.K.'yi, TEM yolu üzerinde araçtan indirerek hızla uzaklaştı.
H.K.'nin yakındaki bir benzinciye giderek polisi araması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. H.K. ifadesinde şüphelilerin elinde telsiz gördüğünü söyleyerek şüphelilerin eşkalini tarif etti. Polis mağdurun ifadesi ve güvenlik kameralarının yardımıyla kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis süsü vererek gasp yaptıkları tespit edilen şüpheliler Adil S.(29), Fatih A.(26), ve Emre T.(26)'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin olayda kullandığı silahın kuru sıkı olduğu belirlendi.
Polisteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece adliyesine sevk edilen şüphelilerden Adil S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheliler Fatih A. ile Emre T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Olay anı
Cep telefonu kamerası
-Şüphelilerine emniyetten çıkışları

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