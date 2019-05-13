HABER

Esenyurt'ta "Polisiz" diyerek para ve telefonunu gasp ettiler  

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 16:59 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta otobüs firması görevlisi günlük bilet hasılatını bankamatiğe yatırırken polis olduklarını söyleyen ellerinde telsiz bulunan 3 kişi tarafından  kaçırılarak soyuldu.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta otobüs firması görevlisi günlük bilet hasılatını bankamatiğe yatırırken polis olduklarını söyleyen ellerinde telsiz bulunan 3 kişi tarafından kaçırılarak soyuldu. Ellerine plastik kelepçe taktıkları kişinin üzerindeki para ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler yakalandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrolle serbest bırakılırken diğer 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İncirtepe Mahallesi, 242. sokak üzerinde 4 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen olay edinilen bilgilere göre gelişti; Şehirlerarası otobüs firmasının yazıhanesinde çalışan H.K.(29) saat 00.30 sıralarında iş yerini kapatarak günlük hasılatı bankaya yatırmak üzere 300 metre uzaktaki bankamatiğe doğru yöneldi. Günlük hasılat olan 3 bin 890 lirayı, bankamatikteki şirket hesabına yatıracağı H.K.'nin yanına gelen 3 kişi, polis olduklarını söyleyerek onu zorla otomobile bindirdi. Şüpheliler H.K.'nın ellerini plastik kelepçeyle bağladıktan sonra üzerinde bulunan 2 bin TL ve bankamatiğe yatacak 3 bin 890 lira ile gasp etti. Mağdur H.K.'nın ifadesine göre şüpheliler daha sonra sözde telefonla amirleriyle konuşuyormuş gibi yaparak "Amirim bu doğru söylemiyor. Biz gereğini yapıyoruz." dedikten sonra H.K.'yi, TEM yolu üzerinde araçtan indirerek hızla uzaklaştı.

H.K.'nin yakındaki bir benzinciye giderek polisi araması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. H.K. ifadesinde şüphelilerin elinde telsiz gördüğünü söyleyerek şüphelilerin eşkalini tarif etti. Polis mağdurun ifadesi ve güvenlik kameralarının yardımıyla kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis süsü vererek gasp yaptıkları tespit edilen şüpheliler Adil S.(29), Fatih A.(26), ve Emre T.(26)'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin olayda kullandığı silahın kuru sıkı olduğu belirlendi.

Polisteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece adliyesine sevk edilen şüphelilerden Adil S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheliler Fatih A. ile Emre T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Kartal'da yangın: Genç kadının cansız bedeni bulunduKartal'da yangın: Genç kadının cansız bedeni bulundu
FETÖ itirafçısı: Huzur operasyonları gizlenmemiz için mesajla geliyorduFETÖ itirafçısı: Huzur operasyonları gizlenmemiz için mesajla geliyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.