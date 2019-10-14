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Esenyurt'ta polisle silahlı çatışmaya giren şüpheliler kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 13:02 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta aralarında cezaevi firarisinin de bulunduğu 14 ayrı suçtan aranan 4 şüpheli polisle silahlı çatışmaya girdi.

Esenyurt'ta polisle silahlı çatışmaya giren şüpheliler kamerada

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta aralarında cezaevi firarisinin de bulunduğu 14 ayrı suçtan aranan 4 şüpheli polisle silahlı çatışmaya girdi. Şüphelilerden biri olay yerinde yaralanırken, 3 şüpheli kaçtı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayla ilgili güvenlik kameraları ortaya çıktı.
Olay, geçen cumartesi Esenyurt Erzurum Kongre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında cezaevi firarisinin de olduğu 14 ayrı suçtan aranan 4 kişi cadde üzerinde denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçtıkları sırada polise ateş açan şüphelilere polis karşılık verdi. Çıkan çatışma da şüphelilerden Tolga K. ve cadde üzerinde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan Ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alınan T.K, S.Y, M.C.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Tolga K.'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde iki otomobil ile gelen şüphelilerin yol kenarında durarak polisle çatıştığı görülüyor. Daha sonra şüpheliler geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaşıyor.

(FOTOĞRAF)

Esenyurt'ta polisle silahlı çatışmaya giren şüpheliler kameradaEsenyurt'ta polisle silahlı çatışmaya giren şüpheliler kameradaEsenyurt'ta polisle silahlı çatışmaya giren şüpheliler kameradaEsenyurt'ta polisle silahlı çatışmaya giren şüpheliler kamerada

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