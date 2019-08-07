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Esenyurt’ta polislerin dikkati gasp zanlılarını yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir PTT acentesi çalışanı, iş yerinden çıktıktan sonra yüzü maskeli şahıslarca gasp edildi.

Esenyurt’ta polislerin dikkati gasp zanlılarını yakalattı

Esenyurt’ta bir PTT acentesi çalışanı, iş yerinden çıktıktan sonra yüzü maskeli şahıslarca gasp edildi. Şüpheliler kaçmaya çalışırken polis ekiplerinin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı.
Olay, Esenyurt Namık Kemal Mahallesinde, dün gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Mahalledeki bir PTT acentesinin çalışanı U.A., iş yerini kapatıp elindeki çantayla birlikte yola çıktı. Bu sırada yüzü yüzü maskeli ve silahlı 2 kişi, U.A.’nın önünü kesti. Başına silah dayayarak U.A.’nın elindeki çantayı alan zanlılar, daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek kaçmaya başladı.

Plakadan şüphelenen polislerin dikkati zanlıları yakalattı
O esnada olayın yaşandığı güzergahta bulunan ve henüz gasp olayından haberdar olmayan polis ekipleri, şüpheli olarak gördükleri aracın plakası üzerinde yaptığı taramanın ardından aracın çalıntı ve sahte plakalı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis, şahıslara dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan polis ve şahıslar arasında kovalamaca başladı. Bir süre sonra başka bir araç kovalamacaya dahil oldu ve gasp olayını gerçekleştiren şahısların kaçabilmesi için otomobilini polis aracının önüne kırdı fakat başarılı olamadı. Bunun üzerine araçtan inen polisler, şüphelileri kaçmak üzereyken yakaladı.
Kendisini gasp eden şahısların polis tarafından yakalandığını gören acente çalışanı U.A, ekip aracının yanına gelerek gasp edildiğini ve çantasının şüphelilerin kullandığı araçta bulunduğunu söyledi. Aracı kontrol eden polis, U.A’nın bahsettiği çantayı buldu. İçinde, U.A’nın çalıştığı acenteye ait 105 bin TL ve yakın zamanda sünnet ettirdiği oğlunun düğününde takılan bin 100 Dolar, bin Euro ve 40 adet çeyrek altın bulunan çanta, kendisine teslim edildi.

Komşusu tarafından gasp ettirildiği ortaya çıktı
Gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliğine götürülen şüphelilerden, kullandığı aracı polis ekiplerinin önüne kıran Koray C. (38)’nin acente çalışanı U.A’nın çok yakın bir komşusu ve hemşehrisi olduğu, 4 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Gasp olayını gerçekleştirmeleri için Koray C. tarafından azmettirildikleri öğrenilen şüpheliler Fırat S. (30)’nin 18 adet suç kaydı bulunduğu, Salim O. (31) ve Mehmet Ali D. (34)’nin cezaevi firarisi olduğu çok sayıda suçtan kayıtları ve aranmaları olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinde, Koray C.’nin kendilerine, acente çalışanı U.A’nın her gün eve yüklü miktarda para ile döndüğünü, bu parayı çalarak aralarında bölüşmeyi teklif ettiklerini, bu sebeple gasp olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti.
Önceden yaptıkları planla acente çalışanı U.A’yi gasp eden şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yaşanan gasp olayı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şahısların U.A’nın başına silah dayadıktan sonra yere yatırarak gasp ettikleri, çantayı aldıktan sonra kendilerini bekleyen çalıntı araca binerek uzaklaştıkları, U.A’nın yaşadığı olayın şoku ile bir süre yerinden hareket edemediği görüldü. Şüphelerin polis tarafından yakalanma anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt’ta polislerin dikkati gasp zanlılarını yakalattı

Esenyurt’ta polislerin dikkati gasp zanlılarını yakalattı

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