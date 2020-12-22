Esenyurt’ta polisten kaçak doğum günü partisine şok baskın

Esenyurt’ta korona virüs tedbirleri kapsamında bir ihbarı değerlendiren ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yasağa rağmen açık olan ve içerisinde doğum günü partisi düzenlenen bir kafeye baskın düzenledi. Baskında kafede bulunan ve sosyal mesafe kuralına uymayan yabancı uyruklu 54 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası uygulanırken, polisi karşısında gören iş yeri sahibi, “Bunlar paket servis” diyerek kendini savunması pes dedirtti.

“Miss Uganda” ve “Pazar ayini” gibi yabancı uyruklu şahısların etkinlikleriyle gündeme gelen Esenyurt bu seferde İranlı bir grubun “kaçak doğum günü partisiyle adından söz ettirdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin açık olduğu ihbarını alarak mekana baskın düzenledi. Baskında çoğunun İran uyruklu kişilerin oluşturduğu 54 kişiye Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi içeridekilerin “paket servis” beklediğini savunurken, partinin en dikkat çeken tarafı ise bir kişinin “Miya” isimli köpeğiyle partiye katılması oldu.