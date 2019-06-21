HABER

Esenyurt’ta rehin tutulan 6 yabancı uyruklu şahıs kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 16:33 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir evde elleri ve ayakları bağlı şekilde rehin tutulan 1’i çocuk 6 kişi polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Esenyurt’ta bir evde elleri ve ayakları bağlı şekilde rehin tutulan 1’i çocuk 6 kişi polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken polis diğer işbirlikçileri yakalamak için çalışma başlattı.
Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi 1550 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde rehin tutulan vatandaşlar ihbarı ile harekete geçen polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldiler. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Rehin tutulan şahısların bulunduğu evin kapısını çalan polis ekipleri bir cevap alamadı. Daha sonra koçbaşı ile kapısı kırılarak girilen evde elleri ve ayakları bağlı 1’i çocuk 6 kişi bulundu. Başlarında silahla bekleyen bir yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Olayda başka kişilerin de olabileceğini öngören polis ekipleri çalışma başlattı. Rehineler sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken şüpheli şahıs ise ifadesi alınabilmesi için karakola götürüldü. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Siverek’te çekirge istilasıSiverek’te çekirge istilası
Kahramanmaraş’ta otomobil hırsızları yakalandıKahramanmaraş’ta otomobil hırsızları yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.