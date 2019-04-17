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ESENYURT'TA REZİDANSIN 10. KATINDAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 18:03 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta 15 katlı bir Rezidansın 10.

Haber-Kamera: Ersan San/İSTANBUL (DHA)
Esenyurt'ta 15 katlı bir Rezidansın 10. katında bulunan dairenin camından düşen kadın hayatını kaybetti.
Olay 14.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2288. Sokak üzerinde bulunan bir rezidansta gerçekleşti. 39 yaşındaki Şöhret Ş. 15 katlı bir rezidansın 10. Katında bulunan dairesinin camından henüz bilinmeyen bir nedenle giriş katında bulunan dairenin balkonuna düştü. Genç kadının düştüğünü gören apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şöhret Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şöhret Ş'nin cenazesi Yeni Bosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Şöhret Ş'nin daha öncede intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
- Rezidanstan görüntü
-Sağlık ve polis ekipleri
-Kadının düştüğü balkon
-Cenazenin götürülüşü
-Genel ve Detaylar

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