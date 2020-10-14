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Esenyurt’ta ruhsatsız taksi durakları mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 15:02 | Son Güncelleme

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaları sonucunda kaçak çalıştırıldığı belirlenen ruhsatsız 6 taksi durağı mühürlendi.Geçtiğimiz aylarda Esenyurt ilçesinde iki farklı kavgada dört taksi şoförü hayatını kaybetti.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaları sonucunda kaçak çalıştırıldığı belirlenen ruhsatsız 6 taksi durağı mühürlendi.
Geçtiğimiz aylarda Esenyurt ilçesinde iki farklı kavgada dört taksi şoförü hayatını kaybetti. Bu konuda çalışmalarını yoğunlaştıran Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı taksi duraklarının ruhsatsız çalıştırıldığını tespit etti. İBB Zabıta ekipleri ile koordineli yürütülen çalışmayla ilçede bulunan 6 ruhsatsız taksi durağı kapatıldı. Esenyurt İlçe Emniyet müdürlüğü ve zabıta ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

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