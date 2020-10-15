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Esenyurt’ta sahte içki operasyonu: 6 ton etil alkol ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 14:08 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Esenyurt’ta yaptıkları operasyonlarda yaklaşık 6 ton etil alkol ele geçirdi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt’ta sahte içki operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Esenyurt’ta yaptıkları operasyonlarda yaklaşık 6 ton etil alkol ele geçirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt’ta sahte içki operasyonu düzenledi. 3 adrese baskın düzenleyen ekipler 197 adet 5 litrelik bidonlarda toplam 985 litre etil alkol, plastik fiber tanklar içerisinde toplam 4 ton 700 litre etil alkol, 30 şişe sahte bandrol, 1 adet sanayi tipi damıtma cihazı, 44 adet cam şişe içerisinde viski ve anason kiti, 2 adet elektrikli hava pompası, 4 bin 280 adet farklı markalara ait etiket, 150 adet boş 5 litrelik plastik bidon, 500 adet şeffaf pet şişe, 1 adet dolum tabancası, 45 adet boş cam likit şişesi, 3 litre anason sıvısı ele geçirdi.
Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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