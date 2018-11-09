Esenyurt'ta servis aracının çarptığı kişi öldü

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) Esenyurt'ta öğrenci servisis geri geri gittiği sırada yolda yürüyen kişiyi ezdi. Servis aracının altında kalan 58 yaşındaki Cahit Turan hayatını kaybederken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün sabah erken saatlerde Güzelyurt Mahallesi , 1. Cadde üzerinde meydana geldi. İçerisinde öğrencilerinde bulunduğu servis aracı geri geri manevra yaptı, bu sırada 58 yaşındaki Cavit Turan aracın arkasında yürüyordu. Adamı farketmeyen servis sürücüsü Turan'ı altına alarak ezdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Kanlar içinde servis aracının altında yatan adam için ambulans çağırıldı. Ağır yaralanan Turan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Servis şoförü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yaşanan tüm bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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