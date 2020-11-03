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Esenyurt’ta seyir halindeki araç alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 20:53 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta seyir halindeki bir araç alev alarak kullanılamaz hale geldi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda yaşandı.

Esenyurt’ta seyir halindeki bir araç alev alarak kullanılamaz hale geldi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda yaşandı. Seyir halinde olan bir araçta, henüz bilinmeyen nedenle bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik sebebiyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta zorlandı. Araç yangınına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Yol ortasında alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi. Aracın yandığı Doğan Araslı Bulvarı bir süre trafiğe kapanırken, aracın yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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