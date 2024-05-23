Esenyurt’ta seyir halindeki otomobil ile motosikletli arasındaki tehlikeli inatlaşma kamerada

Esenyurt'ta inatlaşan otomobil ve motosiklet sürücüsü trafiği birbirine kattı. Araç sürücüsü birden fazla kez motosikletlinin önüne tehlikeli şekilde kırarken yaşanan o anlar motosikletlinin kamerasıyla anbean kaydedildi.