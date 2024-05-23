Esenyurt’ta seyir halindeki otomobil ile motosikletli arasındaki tehlikeli inatlaşma kamerada
Mynet Haber
27 dakika önce
Esenyurt'ta inatlaşan otomobil ve motosiklet sürücüsü trafiği birbirine kattı. Araç sürücüsü birden fazla kez motosikletlinin önüne tehlikeli şekilde kırarken yaşanan o anlar motosikletlinin kamerasıyla anbean kaydedildi.
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