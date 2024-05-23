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Esenyurt’ta seyir halindeki otomobil ile motosikletli arasındaki tehlikeli inatlaşma kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

27 dakika önce

Esenyurt'ta inatlaşan otomobil ve motosiklet sürücüsü trafiği birbirine kattı. Araç sürücüsü birden fazla kez motosikletlinin önüne tehlikeli şekilde kırarken yaşanan o anlar motosikletlinin kamerasıyla anbean kaydedildi.

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