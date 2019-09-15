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Esenyurt’ta sıkışmalı kaza: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, park halindeki servis aracına çarptı.

Esenyurt’ta sıkışmalı kaza: 1 yaralı

Esenyurt’ta kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, park halindeki servis aracına çarptı. Kazada minibüste sıkışan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EJ 5718 plakalı aracın sürücüsü Halil Cengiz Karakoyun, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, park halindeki 34 HA 7916 plakalı servis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan Hatice Karakoyun aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadını sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt’ta sıkışmalı kaza: 1 yaralı

Esenyurt’ta sıkışmalı kaza: 1 yaralı

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