HABER

Esenyurt'ta silahlı çatışma: 3 kişi yaralandı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 15:38 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.

Esenyurt'ta silahlı çatışma: 3 kişi yaralandı (1)

Şahin BOZKURT/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 1 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay saat 14.30 sıralarında Koza Mahallesi 1655 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak ortasında karşılaşan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga daha sonra silahlı çatışmaya döndü. Çatışmada 1 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından bir minibüsle hastaneye kaldırıldı. Diğer gruptan olan şüpheliler ise bir araçla olay yerinden kaçtı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

Esenyurt'ta silahlı çatışma: 3 kişi yaralandı (1)

PARTNERKumsalda amuda kalktıKumsalda amuda kalktı
Ümraniye'de bisikletçiler öğretmenler için yarıştıÜmraniye'de bisikletçiler öğretmenler için yarıştı
Pazarcı esnafının ıspanak için verdiği tepki görenleri gülümsettiPazarcı esnafının ıspanak için verdiği tepki görenleri gülümsetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Son dakika: Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

İstanbul'da kahreden olay! Sobadan çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay

Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.