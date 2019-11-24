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Esenyurt'ta silahlı çatışma: 3 kişi yaralandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 16:41 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 1 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay saat 14.30 sıralarında Koza Mahallesi 1655 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak ortasında karşılaşan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga daha sonra silahlı çatışmaya döndü. Çatışmada 1 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından bir minibüsle hastaneye kaldırıldı. Diğer gruptan olan şüpheliler ise bir araçla olay yerinden kaçtı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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