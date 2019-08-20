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ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Fatih Mahallesi 879.sokakta dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sokakta karşı karşıya geldi. 10 kişinin karıştığı kavgada, gruptakilerden silahlı iki kişi yere ve havaya ateş açtı. Seken kurşunlardan ikisi gruptaki Bayram P. ve o sırada börekçide oturan M.I.'ya isabet etti. Çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı, duvarlarına mermirler saplandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Polisin olayla ilgisi bulunan kişilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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