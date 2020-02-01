HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt’ta silahlı kavgada öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı

Esenyurt’ta silahlı kavgada öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 14:03 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta çıkan silahlı çatışmada öldürülen Nurettin İnal’ın katil zanlıları yakalandı.

Esenyurt’ta silahlı kavgada öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı

Esenyurt’ta çıkan silahlı çatışmada öldürülen Nurettin İnal’ın katil zanlıları yakalandı. Çatışma anı vatandaş kamerasına yansıyan olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde 12 Ocak günü sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelmiş, husumetli iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıkmıştı. Çatışmada Nurettin İnan (31) vurularak silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılmasının ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, yaşanan çatışmada 25 ele ateş edildiğini tespit ederken, çatışma anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilmişti. Polis, olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, şüpheliler Adem P.(41), Mahir D. (23), Seyat D. (23), Mehmet S. S. (37), Doğan P. (46), Erman K. (29) ve İbrahim S. (31) 17 Ocak Pazartesi günü yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, Adem P., Mahir D. ve Seyat D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet S. S., Doğan P., Erman K. ve İbrahim S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esenyurt’ta silahlı kavgada öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildiOkulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okulda skandal! Öğretmen 2. sınıf öğrencisine şiddet uyguladı

Okulda skandal! Öğretmenin işine son verildi

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi? Bakan Soylu'dan açıklama

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi? Bakan Soylu'dan açıklama

Ümraniye’de yangın! Yaşlı çifti komşuları kurtardı

Ümraniye’de yangın! Yaşlı çifti komşuları kurtardı

Okulda skandal! Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

Hatay'da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Sokak köpeği her gün aynı saatte fırına gelip ekmek alıyor

Her gün aynı saatte aynı yere gelip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.