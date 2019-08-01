ESENYURT'TA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta gece saatlerinde kimliği belirsiz 2 kişi bir tekel bayiine gelerek iş yeri sahibi ile henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan şüpheliler bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek dükkan sahibine silahla ateş açtı. Saldırı sonrası iş yeri sahibi bacağından yaralanırken, şüpheliler de geldikleri araç ile kayıplara karıştı.

Olay Esenyurt, Yunusemre Mahallesinde gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ceylan Caddesi üzerinde bulunan Kerem Yılmaz'a ait tekel bayiine gelen kimliği belirsiz 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle iş yeri sahibi ile tartışma yaşadı. Yaşanan sözlü tartışma sonrası şüpheliler iş yerinden ayrılarak bir süre sonra tekrar geri geldi. İddiaya göre, tartışmanın çıktığı iş yerine plakası alınamayan bir araçla gelen şüpheliler Kerem Yılmaz'a silahla ateş açtı. Saldırı sonrası Kerem Yılmaz bacağından yaralanırken, şüpheliler de kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaparak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme ve çalışma yaptı. Yerdeki boş kovanları tek tek numaralandıran polis ekipleri çevrede de güvenlik kamera görüntüsü aradı. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması

- Yerde numaralandırılan boş kovanların görüntüsü

- Genel ve detaylar

