HABER

ESENYURT'TA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 04:22 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Esenyurt'ta gece saatlerinde kimliği belirsiz 2 kişi bir tekel bayiine gelerek iş yeri sahibi ile henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşadı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta gece saatlerinde kimliği belirsiz 2 kişi bir tekel bayiine gelerek iş yeri sahibi ile henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan şüpheliler bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek dükkan sahibine silahla ateş açtı. Saldırı sonrası iş yeri sahibi bacağından yaralanırken, şüpheliler de geldikleri araç ile kayıplara karıştı.

Olay Esenyurt, Yunusemre Mahallesinde gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ceylan Caddesi üzerinde bulunan Kerem Yılmaz'a ait tekel bayiine gelen kimliği belirsiz 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle iş yeri sahibi ile tartışma yaşadı. Yaşanan sözlü tartışma sonrası şüpheliler iş yerinden ayrılarak bir süre sonra tekrar geri geldi. İddiaya göre, tartışmanın çıktığı iş yerine plakası alınamayan bir araçla gelen şüpheliler Kerem Yılmaz'a silahla ateş açtı. Saldırı sonrası Kerem Yılmaz bacağından yaralanırken, şüpheliler de kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaparak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme ve çalışma yaptı. Yerdeki boş kovanları tek tek numaralandıran polis ekipleri çevrede de güvenlik kamera görüntüsü aradı. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
----------------------------
- Olayın meydana geldiği yer
- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması
- Yerde numaralandırılan boş kovanların görüntüsü
- Genel ve detaylar

'Hayaletler' iş başında! Hepsinin korkulu rüyası oldular 'Hayaletler' iş başında! Hepsinin korkulu rüyası oldular
Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüpheYunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe
Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali'nde 7. günUluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali'nde 7. gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD, Cevad Zarif'i yaptırım listesine ekledi

ABD, Cevad Zarif'i yaptırım listesine ekledi

ABD Büyükelçiliği duyurdu! 4 tanesi daha teslim edildi

ABD Büyükelçiliği duyurdu! 4 tanesi daha teslim edildi

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Benzema coştu, F.Bahçe Real Madrid'e direnemedi

Benzema coştu, F.Bahçe Real Madrid'e direnemedi

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Mansur Yavaş'tan '100 gün' paylaşımları

Mansur Yavaş'tan '100 gün' paylaşımları

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

3 bin kadın personel alınacak!

3 bin kadın personel alınacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil elektrik direğine çarptı! 2 ölü, 2 yaralı

Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.