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Esenyurt'ta silahlı saldırı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:07 | Son Güncelleme

 ESENYURT'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Olay öğle saatlerinde Pınar Mahallesi 1280 sokakta meydana geldi.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Olay öğle saatlerinde Pınar Mahallesi 1280 sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen iki kişi tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce taraflardan biri diğerini silahla vurdu. Ayağından yaralanan S. E. (42) olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenliğe aldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(fotoğraflı)

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