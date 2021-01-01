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  4. Esenyurt’ta sokak ortasında kadın cesedi bulundu

Esenyurt’ta sokak ortasında kadın cesedi bulundu

01.01.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta sokak ortasında yatan yaşlı bir kadın bulundu.

Esenyurt’ta sokak ortasında yatan yaşlı bir kadın bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalesine kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında bir vatandaş, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 24 Sokak’ta saat 10.00 sıralarında hareketsiz şekilde yatan bir kadının olduğu görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yapığı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının, 4 çocuğu olduğu isminin Arife Nayır olduğu öğrenilirken, ceset Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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