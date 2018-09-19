Esenyurt'ta taciz iddiası

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta 2 kadını taciz ettiği ileri sürülen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenkent Mahallesi'nde bir kişinin önünde yürüyen iki kadını taciz ettiği şikayeti üzerine araştırma başlattı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri Suriye uyruklu J. A'yı (30) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

