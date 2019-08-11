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ESENYURT'TA TAKLA ATAN ARAÇ KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:54 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta kavşakta bir aracın çarpmasının ardından takla atan araçtaki sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Haber: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)
Esenyurt'ta kavşakta bir aracın çarpmasının ardından takla atan araçtaki sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1993'üncü Sokak üzerinde yaşandı. Ergün Şimşek hafif ticari aracıyla kurban kesmek üzere yola çıktı. Şimşek yolda seyir halindeyken, yan yoldan gelen araç ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Şimşek'in kullandığı araç takla attı. Kazayı gören vatandaşlar Şimşek'in yardımına koştu. Kazada Şimşek'in burnu bile kanamadı. Olay yerine çağrılan çekici ile Şimşek'in aracı otoparka çekildi.

GÜVENLİK KAMERASI
Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Şimşek'in yönetimdeki araca diğer yoldan çıkan aracın çarpması daha sonra ise aracın takla atması yer alıyor.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası
-Kaza anı
-Vatandaşların yardım etmesi
-Genel ve detaylar

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