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Esenyurt'ta taksici-acente şoförleri kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 13:54 | Son Güncelleme

Turizm şirketi aracının yolunu keserek evrak kontrolü yapan taksicinin gözaltına alınmasının ardından, bu kez taksicilerle turizm şirketi şoförleri arasında kavga çıktı - Gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta polis merkezi önünde taksicilerle turizm şirketi şoförleri arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, dün 23.00 sıralarında Koza Mahallesi'nde taksicilerin yolunu kestiği turizm şirketi şoförü Mehmet Ali A. durumu polise bildirdi.

Turizm şirketi şoförü ve 2 taksici polis tarafından Esenkent Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Polis merkezi önünde toplanan taksiciler ve turizm şirketi şoförleri arasında kavga çıkması üzerine, ekipler 10 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında iş ve çalışma hürriyetinin ihmali ve kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

27 Ocak 11.00 sıralarında Esenyurt'ta bir otelin önünde turizm şirketine ait aracın önünü kesip evrak kontrolü yapan ticari taksi şoförü E.G.'nin ehliyeti 2 ay süreyle geri alınmıştı.

Taksicinin aracı trafikten men edilerek, çalışma ruhsatı da süresiz iptal edilmişti.

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Esenyurt kavga Taksi ticari taksi turizm şirketi

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