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Esenyurt’ta taksici cinayetlerinden sonra flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 10:56 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta dün taksiciler arasında yaşanan silahlı kavga sonucu 3 taksici öldürülmüştü.

Esenyurt’ta dün taksiciler arasında yaşanan silahlı kavga sonucu 3 taksici öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından Esenyurt’ta 4 taksi durağı kapatılarak mühür vuruldu.
Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Meydan’da bulunan taksi durağında yaşanmıştı. Silahlı kavga sonrasında 3 taksici öldürülmüş, 2 taksici de yaralanmıştı. Yaşanan silahlı kavga sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri polis eşliğinde, aralarında kavga çıktığı söylenilen taksi durağı da dahil, toplam 4 taksi durağını mühürleyerek kapattı. Taksi duraklarının kapısına 3 gün içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde ise belediye ekiplerince kaldırılacağı yönünde uyarı asıldı.

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